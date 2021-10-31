وزير البترول المصري: بدء تصدير الغاز المصري إلى لبنان نهاية هذا العام... فيديو

أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان مع نهاية العام الحالي 2021.

وحسب تصريحات أدلى بها الملا إلى موقع "سي إن بي سي عربية" قال: "سنبدأ تصدير الغاز المصري للبنان مع نهاية العام الحالي"، لافتا إلى أن "صادرات مصر من الغاز المسال تبلغ حاليا نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا".

#وزير_البترول_المصري يصرح لـ CNBC عربية أن بدء تصدير #الغاز_المصري إلى #لبنان سيكون بنهاية العام الحالي، وصادرات #مصر من الغاز المسال تبلغ حاليا نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا



مع مراسلة CNBC عربية في القاهرة، ندى عبدالسلام للتعليق على هذه التصريحات https://t.co/olFvOW3BcE — CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 31, 2021

يشار إلى أن لبنان يعاني منذ أبريل/ نيسان الماضي نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

وكان وزراء الطاقة والبترول في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان قد توصلوا في الـ8 من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى ما قالوا إنها "خارطة طريق" من أجل إمداد لبنان بالغاز المصري.

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