ميقاتي: ناشدت الوزير قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بأنه كان قد ناشد الوزير قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر.

وبحسب ما نقل موقع "الميادين"، فإن رئيس الوزراء ناشد الوزير قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر.

لبنان: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: كنت ناشدت الوزير قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) November 1, 2021

مضيفا " مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً".

لبنان: الرئيس نجيب ميقاتي: مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) November 1, 2021

وتابع ميقاتي، بحسب ما نقل موقع "الميادين"، "نحن أمام منزلق كبير وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا".

لبنان: ميقاتي: نحن أمام منزلق كبير وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) November 1, 2021

هذا وصرح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، يوم الأحد، إن بلاده حريصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي الأزمة مع عدد من دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

وأصدرت الخارجية اللبنانية بيانا، قالت فيه إن الوزير أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حرص لبنان على اتخاذ كافة الإجراءات لتخطي الأزمة وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأعرب عبد الله بو حبيب، خلال الاتصال عن شكره لنظيره القطري، على الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، مشددا "على أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب".

وكانت السعودية، قد أعلنت مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.

كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.