الصدر يحذر من احتراق محافظة عراقية بـ "نار الفتنة"

حذر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، من احتراق إحدى محافظات البلاد بنيران الفتنة الطائفية، داعيا القوات الأمنية إلى العمل الجاد من أجل "درء المخاطر".

جاء ذلك في بيان للصدر نشره، اليوم الثلاثاء، على حسابه في موقع تويتر، على خلفية أحداث دامية شهدتها محافظة ديالى شرقي البلاد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبدأ الصدر بيانه بشعار ضد الفتنة والتفرقة "إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه".

ومضى قائلا: "الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة ونار الفتنة يؤججها البعض".

واعتبر أن المحافظة الممتدة من شمال شرق العاصمة بغداد حتى الحدود الإيرانية "أسيرة التهريب والمليشيات والتبعية والإرهاب".

ودعا الصدر أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى "العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر".

والثلاثاء الماضي، نفذ مسلحون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مجزرة في قرية الرشاد بقضاء المقدادية في ديالى، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 13 آخرين.

والأربعاء، شن عشرات المسلحين الشيعة من قرية الرشاد هجوما على قرية "نهر الإمام" السنية المجاورة، في مجزرة جديدة أسفرت عن مقتل 7 مدنيين.

وأعاد الحادثان إلى أذهان العراقيين فترة الاقتتال الطائفي الدامية بين عامي (2006- 2008)، التي راح ضحيتها الآلاف.

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