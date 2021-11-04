اليمن... "أنصار الله" تعلن الإفراج عن 52 أسيرا من محافظة مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، الإفراج عن مجموعة من الأسرى ينتمون إلى محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر"، أن الجماعة أفرجت عن 52 من أبناء مديرية العَبدية جنوب مأرب، التي سيطر عليها مقاتلو الجماعة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد نحو شهر من فرضهم حصاراً على المديرية.

وأشار المرتضى إلى أن عملية الإفراج تمت بأوامر من زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.

وتشهد محافظة مأرب الغنية النفط، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتمثل السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.