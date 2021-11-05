الصدر يلتقي رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية لبحث نتائج الانتخابات

التقى السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة، لبحث نتائج الانتخابات.

وحسب بيان صادر عن التحالف نشره موقع السومرية نيوز، أكد أن اللقاء تناول التشاور حول نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وقال عمار الحكيم في البيان: "بحثنا خلال استقبالنا السيد مقتدى الصدر مستجدات الأوضاع في العراق ونتائج الإنتخابات الأخيرة واستحقاقات المرحلة القادمة".

وكان الحكيم قد استقبل أول أمس السفير الألماني في بغداد، مارتين ييغار، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود لترسيخ الإستقرار الأمني والسياسي في العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وصولا إلى النهوض بالواقع الخدمي، مما يجعل مسؤولية الحكومة القادمة كبيرة ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية.

وقد زار الصدر أمس، محمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم، حيث أكد الأخير في بيان عن الزيارة أنه استقبل الصدر دون أن يذكر ما دار في اللقاء.

ويشهد العراق حالة من الشد والجذب حول نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي جرت في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك