الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل في جريمة قتل الطفل الفلسطيني، محمد دعدس (15 عاما)، من مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أمس الجمعة.

غزة - سبوتنيك. ونشر الاتحاد الأوروبي بيان صحافيا أعرب من خلاله عن صدمته من مقتل الطفل الفلسطيني، محمد دعدس، نتيجة ما أسماه بـ"استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية".

ونادى الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق في وفاة دعدس، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث الإسرائيلية التي أوضح أنها متكررة بحق الأطفال الفلسطينيين، مناديا بحماية الأطفال بموجب القانون الدولي.

ويشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الجمعة، مقتل الطفل محمد دعدس، على خلفية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له برصاصة في بطنه، وذلك في قرية دير الحطب بالضفة الغربية.

ويذكر أن مدينة نابلس الفلسطينية تشهد اشتباكات يومية بين الجنود الإسرائيليين والشباب الفلسطينيين، على خلفية رفضهم المستمر للاستيطان اليهودي في المدينة، فيما تشتد الاشتباكات، أيام الجمع من كل أسبوع، بشكل خاص.

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