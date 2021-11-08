مستشار الرئيس المصري للصحة: ما زلنا ندرس تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن السلطات الصحية في بلاده، لا تزال تدرس تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا بلقاح فايرز، على اعتبار أنه الوحيد الذي أجيز تطعيم الأطفال به عالميا.

وشدد تاج الدين في تصريحات له اليوم الاثنين، نقلتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية، على أن التدقيق في هذا الملف مستمر، لافتا إلى أنه عند استكمال الملف سيتم تحديد موعد تطعيم الأطفال في مصر.

وكشف أن مصر لم تتجاوز بعد ذروة الموجة الرابعة لكورونا، معتبرا أنه عند تسجيل عدد إصابات ثابت لعدة أيام متتالية، يليه انخفاض في معدل الإصابات، وقتها يمكن القول إن مصر تجاوزت هذه الذروة.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و65 حالة وفاة.

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