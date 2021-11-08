"خرب بيوت اللبنانيين"... جنبلاط يتحدث عن المخرج الوحيد لحل الأزمة مع الخليج

كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، المخرج الوحيد لحل الأزمة مع دول الخليج، والناتجة عن تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وقال جنبلاط، في تصريحات عبر " قناة mtv "، إن "المخرج الآني لحل الأزمة هي إقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج"، وأن "حزب الله خرب بيوت اللبنانيين في الخليج".

وأكد أنه "صبر كثيراً على حزب الله"، متسائلا عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الأزمة الدبلوماسية، ورافضا نظرية أن لبنان سُلّم إلى حزب الله.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أكد في وقت سابق اليوم، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول خليجية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.

وأوضح زكي، عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة، ومسألة استقالة جورج قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها"، مشيرا أن أجواء لقاءاته مع رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب في لبنان كانت "حريصة على العلاقات مع الخليج".

وقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، يوم الخميس الماضي، في تصريحات مع قناة "الميادين" إنه "لن يستقيل ولم يغير موقفه"، بعدما كرر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، دعوته إلى قرداحي بتحكيم ضميره، مؤكدا أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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