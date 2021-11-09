إعلام: تداول مقطع فيديو جديد للضابطين الإسرائيليين الأسيرين... رغم نفي تل أبيب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة "حرية" نشرت مقطع فيديو جديدا لضابطين إسرائيليين أسيرين، تزعم الحركة أنهما بحوزتها.

وأفادت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ظهور فيديو جديد للأسيرين الإسرائيليين هي رسالة أخرى إلى تل أبيب، بعد نفي تل أبيب لوجود أسرى إسرائيليين خارج بلاده.

وتضمن مقطع فيديو حركة "حرية" تسجيلا صوتيا لأحد الضابطين الأسيرين لديها، يقول فيه "لم أعد أتذكر شيء".

وكان عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد نفى، يوم السبت الماضي، حقيقة خطف ضابطين إسرائيليين.

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، نفى من خلالها خطف ضابطين إسرائيليين، موضحا أن ما نشرته قناة الجزيرة، يوم الجمعة الماضية، في برنامج "ما خفي أعظم" حول اختطاف ضابطين إسرائيليين هو خبر ليس صحيحا.

وأوضح أن الشخصين اللذين عرضا في تقرير قناة "الجزيرة" ليسا إسرائيليين، ولا علاقة لهما ببلاده، مدعيا أنها مناورة يائسة من حركة حماس، تحاول من خلالها حشد التأييد في صفوف الجمهور الفلسطيني عبر ترويج الأكاذيب، على حد زعمه.

1/ الخبر الذي نقلته قناة #الجزيرة أمس في برنامج #ما_خفي_اعظم حول خطف ضابطين إسرائيليين كاذب. الشخصان اللذان عرضا في التقرير ليسا إسرائيليين ولا علاقة لهما بإسرائيل. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 6, 2021

وادعى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، أن قناة "الجزيرة" تثبت أنها تشكل منبرا للدعاية لحركة "حماس"، زاعما أنها ليست وسيلة إعلامية صاحبة مصداقية.

ونشرت "الجزيرة" شريط فيديو لجهة أطلقت على نفسها اسم "حركة حرية"، قد ذكرت في لقطات مصورة اختطاف إسرائيلييْن اثنين، مرفقة بأوراق ثبوتية إسرائيلية، وذلك خلال تنفيذهما مهمات أمنية سرية خارج إسرائيل.

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