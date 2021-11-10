مستشار السيسي: مصر دخلت في ذروة الموجة الرابعة لكورونا

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن بلاده دخلت ذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

وقال تاج الدين إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا سوف تستمر لفترة ثم تنخفض الأعداد مرة أخرى، بحسب صحيفة "الوطن".

وأشار المسؤول المصري إلى أن بلاده تشهد حاليا ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبين أن تراجع معدل الإصابات يتوقف على أمرين، الأول هو التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من الفيروس، بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس.

واعتبر أن العامل الآخر هو عامل التطعيمات ونسبة الحاصلين على لقاح كورونا، موضحا أن اللقاحات أصبحت جزءا من الإجراءات الوقائية.