تسجيل
16:55 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رجل فلسطيني يقف خارج البوابة المغلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

    مؤتمر المانحين... هل تنجح فلسطين في محاولات تأمين دعم دولي دائم للسلطة والأونروا؟

    © AP Photo / SAID KHATIB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104353/82/1043538277_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_87daee08d3d3837e3b3ff1791be3043d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111121050690098-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%9F/

    في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها فلسطين ليس على مستوى المنظمات والهيئات فقط، إنما تشمل أيضا السلطة التي تعاني من أزمة مالية قد تمنعها من سداد مرتبات الموظفين، يعول الجميع على مؤتمر المانحين.

    وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الأونروا
    © REUTERS / Mohamed Azakir
    المتحدث باسم "أونروا" في غزة: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا"
    ونقلت صحف محلية عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي قوله إن مؤتمر المانحين المقرر في بروكسل الأسبوع القادم فرصة جديدة لحشد الموارد المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

    وأكد مراقبون أن وكالة الأونروا ستطرح آلية دعم جديدة مستدامة وطويلة الأمد على الدول المانحة من أجل حل الأزمة المالية الراهنة، إضافة إلى مقترح ضم موازنة الأونروا لموازنة الأمم المتحدة.

    أزمة مالية

    وقال أبو هولي خلال لقائه في رام الله القنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم عبر الإنترنت، إن نجاح المؤتمر مرتهن بما ستقدمه الدول المانحة من التزامات مالية متعددة السنوات لتأمين تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ، وفقا لوكالة شينخوا.

    وأكد أبو هولي أن الدول المضيفة واللاجئين الفلسطينيين يعولون على نجاح المؤتمر في اعتماد آلية تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ عبر توقيع الدول المانحة اتفاقيات تمويلية مع الأونروا متعددة السنوات.

    وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار المالي وإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة الأممية للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وتحسين الأوضاع في المخيمات الفلسطينية.

    في السياق ذاته، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين خلال اجتماعهما في رام الله، أجندة اجتماع المانحين في أوسلو وبرنامج اللقاءات الثنائية مع الحكومة النرويجية.

    وبحسب بيان صادر عنه، أبرز اشتية الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية، ووصفه بأنه الأصعب منذ أعوام نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية "الجائرة" من أموال الضرائب الفلسطينية.

    رؤية الأونروا

    قال محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين إن مؤتمر المانحين المزمع عقده خلال أيام، والذي دعت له السويد والأردن، سيشهد حضور 30 دولة، وسيقدم من خلاله رؤية لدعم مستدام لوكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تبحث الأونروا عن دعم مالي دائم، على الأقل أن يكون لمدة 5 سنوات لتخرج الوكالة من أزمتها المالية المتكررة والدائمة، لجهة تأمين دعم مستدام وطويل الأمد للمنظمة، التي من المقرر أن تقدم هذه الرؤية للمجتمع الدولي خلال المؤتمر.

    وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين، وأن لا يكون هناك عودة للسياسة السابقة من التنقيط للأونروا، وإدانتها بشكل متكرر وغريب.

    ويرى خلف أن هناك الكثير من الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتعطيل وإدانة هذه الصيغة التي تنوي الوكالة طرحها، لكن عدد من دول المجتمع الدولي المشاركة وغير المشاركة في المؤتمر أعطت إشارات عملية بأنه يمكن أن تدعم هذه الرؤية، وذلك بالتوقيع على تعهد لتقديم الدعم لمدة 5 سنوات متتالية، تصبح في ذمة المجتمع الدولي والدول الموقعة على التعهد.

    وأوضح منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أن وكالة الأونروا تعلق الكثير من الآمال على المؤتمر من أجل انتشال الوكالة وإخراجها من الوضع المالي الصعب الذي تعيش فيه.

    وضع اقتصادي صعب

    بدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن هناك محاولات فلسطينية لمعالجة الكثير من الأزمات المالية، ليس على مستوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل على مستوى السلطة الفلسطينية.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك عجز كبير جدًا في موازنة السلطة الفلسطينية، ولم تنجح محاولات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية خلال زيارته الأخيرة لعدة عواصم أوروبية وعربية في تأمين شبكة أمان لموازنة السلطة.

    وأكد أن إسرائيل قامت بالقرصنة على أموال الضرائب وتخصم منها ما يقارب 200 مليون شيكل شهريًا (600 ألف دولار)، ويمثل ذلك مشكلة كبيرة؛ حيث تعتمد السلطة في رواتبها ومصروفاتها على 70% من إيرادات الضرائب والتي تقارب 180 مليون دولار شهريًا.

    ويرى الرقب أن هناك محاولات أيضا خلال مؤتمر المانحين في توفير دعم دائم لوكالة الأونروا، وهناك محاولات لتصبح موازنة الوكالة جزء من موازنة الأمم المتحدة، لكن هناك الكثير من المعيقات الأمريكية، لا سيما أن واشنطن الداعم الأكبر للأمم المتحدة ولوكالة الأونروا قبل أن يوقفها الرئيس دونالد ترامب بشكل كلي، متمنيًا أن تنجح الحكومة الفلسطينية في تأمين هذه الأموال، سواء للسلطة أو وكالة الأونروا.

    ومؤخرًا وقعت وكالة الأونروا اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتيح الاتفاقية للأونروا الحصول على دعم مالي بملبغ 135 مليون دولار، مقابل شروط أمريكية وصفت بـ "القاسية"، وفقا لوكالة القدس للأنباء.

    انظر أيضا:

    اتفاق الإطار بين أمريكا والأونروا... ما أهدافه ولماذا رفضته القوى السياسية الفلسطينية؟
    الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة يطالبون "الأونروا" بتأمين احتياجاتهم التعليمية
    "الأونروا": تمر بأزمة وجودية
    المتحدث باسم "أونروا" في غزة: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك