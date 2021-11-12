سفيرة إسرائيل تتجول بدراجتها في مجمع سكني بالقاهرة... صور

ظهرت سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون وهي تتجول بدراجتها في مجمع سكني راق بالعاصمة القاهرة.

ونشرت أورون، على حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، صورة لها مع دراجتها مرفقة بتعليق: "شعرت بسعادة كبيرة عندما تجولت اليوم بدراجتي، في ساعات الغروب ألرائعة، في إحدى المجمعات السكنية الجميلة في القاهرة".

شعرت بسعادة كبيرة عندما تجولت أليوم بدراجتي، في ساعات ألغروب ألرائعة، في احدى المجمعات السكنية الجميلة في القاهرة #إسرائيل #مصر pic.twitter.com/xuavGZzDtr — Amira Oron أميرة أورون (@AmiraOron) November 12, 2021

وكانت أورون ترتدي قميصا (تشيرت)، يحمل كلمة مصر باللغة الإنجليزية، وعليه رسم لعين حورس، وهو شعار فرعوني يستخدم للحماية من الحسد والأرواح الشريرة.

وتم تعيين أورون سفيرة لتل أبيب لدى القاهرة في يونيو/حزيران 2020، لتصبح بذلك، أول امرأة تشغل المنصب. وهي ابنة لأم من مواليد مصر، وتتحدث اللغة العربية بشكل جيد.

وسبق أن عملت أورون من قبل قائمة بأعمال سفارة لإسرائيل في تركيا، وتولت قبل وصولها إلى مصر رئاسة قسم الشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، وكانت مسؤولة عن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول المنطقة.