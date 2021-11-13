محافظة مصرية تعلق الدراسة فيها غدا

أعلن محافظ أسوان المصرية، اللواء أشرف عطية، تعليق الدراسة في مدارس المحافظة، غدا الأحد، نتيجة لاستمرار الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، بأن محافظ أسوان قد قرر تعليق الدراسة في مدارس المحافظة، غدا الأحد، بالتنسيق مع طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بدعوى الحفاظ على سلامة وأرواح التلاميذ والطلاب، على خلفية إحتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية.

وتفقد المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة المصرية، متابعا المهام التي تقوم بها الجهات التنفيذية سواء العلم على شفط المياه المتراكمة والتأكد من عدم وصول المياه إلى وصلات الكهرباء، والعمل على سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

وأسفر الطقس السيء عن 3 وفيات، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين في المحافظة وصل عددهم إلى 425 شخص.

وأمرت وزارة الصحة المصرية برفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات أسوان، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة، وإسعاف المصابين بلدغات العقارب، وذلك بمنحهم مصل العقرب أو إيداعهم إلى مستشفيات المحافظة.

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