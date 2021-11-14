الصناعات العسكرية الإسرائيلية تشهد حدثا هو الأول من نوعه

شهدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، حدثا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، منذ نشأتها في عام 1948.

نشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها مشاركتها في معرض دبي للطيران، للمرة الأولى في تاريخها، عبر مشاركة شركة الصناعات الأمنية "رفائيل".

משהב״ט יפתח לראשונה ביתן לאומי בתערוכה בדובאי.

שנה לאחר חתימת הסכמי אברהם, האגף הסיוע ליצוא הביטחוני, סיבט, יפתח מחר בדובאי ביתן לאומי בתערוכה הביטחונית "Dubai Air Show". את הביתן יחנוך ראש 'סיבט' תא"ל (מיל') יאיר קולס, בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון ומנכ"לי התעשיות הביטחוניות. pic.twitter.com/hcMeVZzrAS — משרד הביטחון (@MoDIsrael) November 14, 2021

انطلق، اليوم، معرض دبي للطيران 2021، الذي تستضيفه إمارة دبي، سنويا، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطاعات الدفاع والفضاء والطيران، حيث تشارك إسرائيل في هذا المعرض للمرة الأولى في تاريخها.

وتشارك الصناعات الجوية الإسرائيلية بمجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الدفاعية، أهمها طائرات دون طيار، المتعلقة بمهام استخباراتية.

وتأسس معرض دبي للطيران في العام 1989، ولكن يفترض أن يشهد هذا العام أكبر مشاركة في تاريخه، حيث يشارك أكثر من 1200 عارض في المعرض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، إضافة إلى مشاركة وفود عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة.

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