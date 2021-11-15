هجوم سعودي على حسن نصر الله ووصفه بـ"سيد الضاحية"

هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، واصفا إياه بـ"سيد الضاحية".

وتعليقا على إعلان وزير الدفاع الكولومبي بأن حكومة بلاده تراقب أنشطة "حزب الله" على أراضيها، قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "حزب الضاحية ينشر رسالته في كل مكان"، مؤكدا أن كولومبيا لن تكون آخر المطاف".

حزب الضاحية .. ينشر رسالته في كل مكان .. ليتها رسالة سامية.. بل دامية بالمخدرات والإجرام والإرهاب.. لن تكون كولومبيا آخر المطاف.. ولا زال سيد الضاحية يتحدث عن مُثُل الحزب والمقاومة وأخلاقياتها في كل خطاب.. كذّابٌ مقرف! https://t.co/yMfAX8S9JU — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 15, 2021

​وأعلن وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، أن حكومة بلاده تراقب أنشطة "حزب الله" اللبناني على أراضيها في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، معتبرا أنه يمثل خطرا لكولومبيا من فنزويلا.

وكان تقرير صحفي كشف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "حزب الله" اللبناني خطط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وذكرت صحيفة El Tempo الكولومبية في تقرير نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عناصر "حزب الله" كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين في بوغوتا، وأنهم خططوا لاغتيال ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد).

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أن اثنين من عناصر "حزب الله"، يبدو أنهما متورطان في المراقبة، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما. وتشير الصحيفة إلى أن الموساد هو الذي نقل إإلى كولومبيا المعلومات، التي تقول إن حزب الله، يراقب العميل السابق بالموساد، والذي كان حتى وقت قريب جزءا من الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي إلى كولومبيا.

وأُبلغت السلطات الكولومبية أن هناك مؤشرات على أن الرجل، الذي فتح مؤخرا شركة استيراد وتسويق كاميرات أمنية وخطط للاستقرار في البلاد، هدف لمحاولة اغتيال.

وزعمت الصحيفة أن التخطيط لاغتيال رجل المخابرات الإسرائيلي السابق والذي تم نقله خلال الأيام الماضية سرا إلى تل أبيب، يأتي في محاولة للانتقام لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واغتيل سليماني مع رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.

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