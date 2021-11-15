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    معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020

    اتفاقات تجارية وعلمية روسية سورية خلال اليوم الأول لمؤتمر "عودة اللاجئين" في دمشق

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    تنطلق، صباح يوم غد الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الروسي السوري المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

    وعلى مدى ثلاثة أيام، تناقش الوفود المتقابلة في كلا البلدين طيفا واسعا من مشاريع التعاون في قطاعات الصحة والإعلام والإسكان والإدارة المحلية والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والصناعة.

    ويتخلل أعمال المؤتمر خلال أيامه المقبلة، توزيع مساعدات إنسانية في مختلف المحافظات السورية، تتضمن مولدات كهرباء وأطقم مستلزمات إغاثية إلى جانب سلال غذائية وسلع الاحتياجات المنزلية وألبسة شتوية، بالإضافة إلى توزيع محطات لتعقيم الهواء وكتب لتعلم اللغة الروسية وحواسب محمولة تقدمها حكومة موسكو لبعض المدارس وهدايا متنوعة أخرى.

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    وتنطلق فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين الروسية والسورية عبر الفيديو ضمن المسرح الرئيسي لقصر المؤتمرات في دمشق.

    ويمثل الجانب السوري في الجلسة، حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، في حين يمثل الجانب الروسي اللواء البحري فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة ورصد تنقلات المهجرين على أراضي الجمهورية العربية السورية.

    كما يشارك في الجلسة الافتتاحية، الممثل الخاص للرئيس الروسي، السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، ووفد من الغرف الصناعية و"اتحاد المهندسين الميكانيكيين في روسيا" برئاسة النائب الأول غوتينيف فلاديمير فلاديميروفيتش، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات دولية وفعاليات سورية متنوعة.

    جامعة (بيلغورود) في اللاذقية

    وتشهد محافظة اللاذقية رزمة من الاتفاقات العلمية بين الجانبين الروسي والسوري، من بينها إقامة جسر تواصل ومشاريع مشتركة بين (مدرسة المنير) في المحافظة، وبين جامعة بيلغورود الحكومية التكنولوجية (جامعة شوخوف ف.غ.) ومدرسة بيلغورود "خوارزمية النجاح" الروسيتين.

    كما سيتم افتتاح المركز الروسي للغة والثقافة التابع لجامعة بيلغورود الحكومية التكنولوجية (جامعة شوخوف ف.غ.) في مدينة اللاذقية مع وضع نصب تذكاري وإقامة حفل موسيقي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيلغورود وجامعة تشرين السورية.

    ويشارك في فعاليات اللاذقية ممثلو وزارات التربية والتعليم العالي في سوريا، ومحافظ اللاذقية، وعن الجانب الروسي وفد برئاسة غلاغوييف سيرغي نيكولايفيتش مدير جامعة بيلغورود.

    اتفاقيات تجارية

    ويعقد الجانبان الروسي والسوري في قصر المؤتمرات في دمشق، اجتماعات فنية وتوقيع اتفاق تعاون بين اتحادي غرف التجارة والصناعة في محافظة حلب وإقليم كراسنودار الروسي، يحضرها رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حلب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في إقليم كراسنودار (تكاتشينكو أ.ي).

    كما تعقد وزارة الإسكان السورية اجتماعا ثنائيا مع وفد برئاسة نائب وزير البناء في روسيا الاتحادية، ستاسيشين نيكيتا إيفغينيفيتش، يتناول تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال البناء السكني وأعمال إعادة الإعمار وكذلك دراسة قائمة المقترحات المقدمة من الجانب الروسي في هذا الاتجاه.

    وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف
    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
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    وفي قطاع الكهرباء، يناقش وفد "الشركة الهندسية لإنشاء مشاريع الطاقة الكهربائية" في سوريا مع ممثلين عن الحكومة السورية مواضيع إعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في سوريا.

    وفي محافظة حمص، تعقد إدارة (جامعة البعث) الحكومية، مع وفد برئاسة بوبوفا ناديجدا يوليفنا، رئيس مركز التعاون الدولي في جامعة موسكو التكنولوجية الحكومية (جامعة ستانكين)، اجتماعا يتناول إقامة أولمبياد دولي متعدد المستويات بالتنسيق مع وزارة التعليم في سوريا، على قاعدة المركز السوري الروسي للتكنولوجيا والعلوم (ستانكين - البعث).

    وفي المساء، يعقد تكاتشينكو اجتماعا آخر مع غرفة التجارة والصناعة بدمشق يتضمن توقيع اتفاق التعاون والتعامل بين غرفتي التجارة والصناعة في دمشق وإقليم كراسنودار، وسبل إقامة زيارات مشتركة للشركات بينهما.

    قطاع الزراعة

    ويعقد وزير الزراعة السوري محمد قطنا، ورئيس (مؤسسة العلوم الحكومية الاتحادية)، بلوغاتار يوري فلاديميروفيتش، اجتماعا مخصصا لاختيار المكان المخصص لإقامة ممثلية مؤسسة العلوم الحكومية الاتحادية (حديقة نيكيتسكي للنباتات -المركز العلمي الوطني لأكاديمية العلوم الروسية)، إلى جانب مباحثات يعقدها الطرفان تتضمن توقيع اتفاقية إضافية تهم الجانبين.

    توريد معدات النقل السككي

    وفي قطاع النقل، يلتقي وزير النقل السوري زهير خزيم ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نجيب الفارس، ممثلين عن الشركات الروسية في قطاع النقل السككي بينها شركة (البيت التجاري س ت م)، وشركة (س ت-مشين)، وشركة البناء (أورال تيخستروي)،وشركة (SYNTERA IS).

    ويتضمن جدول أعمال الجانبين، عقد اتفاقيات لتوريد مستلزمات ومعدات السكك الحديدية وإعادة تأهيل وإعمار المستودعات الاستراتيجية في مدينة حمص.

    كما يلتقي محافظ حمص، السيد شيبيلوف أليكسي فيكتوروفيتش النائب الأول لمحافظ إقليم (خانتي-منسي – يوغرا).

    اتفاقيات ثقافية وعلمية

    وفي قطاع الآثار، يعقد لقاء يضم الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة السورية، وسولوفيوفا ناتاليا فيودوروفنا، نائب مدير "معهد التأريخ والحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

    ويتخلل اللقاء إبرام اتفاقية لترميم قوس النصر في تدمر.

    وفي السياق، يناقش الطرفان على مائدة مستديرة في المتحف الوطني بدمشق، مناقشة آفاق التعاون في مجال الحفاظ على الإرث الثقافي في سوريا.

    كما يستضيف قصر المؤتمرات بدمشق، ندوة موسعة حول العقوبات المفروضة على سورية وروسيا وآثرها على تنظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاجراءات المتخذة لمواجهتها، وذلك بمشاركة مدير وخبراء مكتب "ليجينت" فورياركين فيكتور" الروسي.

    وينطوي اليوم الأول للمؤتمر على زيارة استطلاعية إلى مدينة الرصافة في محافظة الرقة، يقوم بها وفد روسي برئاسة نائب مدير معهد تأريخ والحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سولوفيوفا ناتاليا فيودوروفنا.

    وتتضمن فعاليات اليوم الأول أيضا، لقاء إعلاميا يضم الجهات المعنية في روسيا وسوريا يتناول أهم مسائل التعاون السوري الروسي في مجال الإعلام، ومسودة مذكرة التفاهم حول التعاون الإعلامي بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة مسائل تنظيم البث التلفزيوني الأرضي وعبر الأثير في سوريا، ومتابعة مذكرة التفاهم بين قناة "روسيا اليوم" العربية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السورية.

    معدات طبية للأطفال

    كما يحظى الجانب الصحي بحصة من اليوم الأول للمؤتمر، إذ سيشهد تسليم معدات طبية متنوعة إلى المشافي السورية.

    وتتضمن التجهيزات الطبية التي سيقدمها وفد روسي من "جمعية صناعية "مصنع الأورال البصري والمكانيكي" برئاسة سلودنيخ أ.ف، قسم عناية مركزة لطب الأطفال حديثي الولادة، ونظام وحدات (إينتيغرو) لطب الأطفال حديثي الولاد، بالإضافة تنفيذ دورة تدريبية عالية الكفاءة للطب الأطفال حديثي الولاد (Animal LAB).

    كما يقوم وفد يرأسه رئيس فرع شعبة العمليات الخارجية الروسية، سيرغييف ر.ف، بزيارة إلى مشافي جامعة دمشق.

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