قرقاش: الإمارات تعمل على تهدئة التوتر مع إيران ولا مصلحة لها في المواجهة

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إن الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران في إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وتجنب المواجهة.

وأضاف أن بلاده ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وتابع أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أنه رغم ذلك فإن أبوظبي تتخذ خطوات لتهدئة التوتر حيث إنه لا مصلحة لها في المواجهة التي ستدفع ثمنها المنطقة كلها على مدى عقود قادمة.

ونوه بأنها ستكون عملية بطيئة، لكنه يأمل في أن يتسنى بمرور الوقت بناء الثقة بين الجانبين وبدء إحراز تقدم نحو وضع أكثر استدامة ومفيد للطرفين، وفقا لرويترز.

وتراقب دول الخليج عن كثب المحادثات بين القوى العالمية وإيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتعتقد الإمارات، إلى جانب جارتها السعودية، أن الاتفاق كان معيبا لأنه لم يتناول برنامج إيران الصاروخي وشبكة الوكلاء الإقليميين.

وقال قرقاش، إن الإمارات تعمل لبناء جسور مع كل الدول بما فيها تلك التي لها خلافات جدية معها.

واستشهد بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي كمثال على سياسة الإمارات، وكذلك إجراءاتها الأخيرة فيما يتعلق بأزمتي إثيوبيا والسودان.

وفيما يتعلق بأفغانستان قال قرقاش،

إن التطورات الأخيرة كانت مقلقة للغاية بالنسبة للإمارات على جبهتين، هما صعود التطرف والدور المتصور للولايات المتحدة في المنطقة.

وتحركت الإمارات لمحاربة جماعات إسلامية في المنطقة مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها دول الخليج تهديدا لنظام حكمها.

وقال قرقاش إن الإمارات تدرك أن الدور الأمريكي يتغير، لكنه ما زال حيويا، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأمني الرئيسي للإمارات.