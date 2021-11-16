بدء اجتماعات الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة المهجرين

بدأت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، في قصر المؤتمرات في العاصمة السورية دمشق، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات الإنسانية الأخرى.

وتندرج هذه الجلسة ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة المهجرين السوريين.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس، حسين مخلوف، خلال كلمة ألقاها في بداية الجلسة، إن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام "تمخضت عنه نتائج مهمة جداً تشكل منهاج عمل للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية".

وبيّن مخلوف أن هذه النتائج يتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات من الرئيسين، السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.

ونوه الوزير السوري إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية، في شهر يوليو/ تموز الماضي، بين مختلف الوزارات والهيئات السورية والروسية، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات، مبينا أن هذه الاجتماعات الثنائية التي تنعقد، اليوم، بين مختلف الوزارات والجهات تخدم "التعاون المشترك بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين واستقرارهم في مدنهم وقراهم"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار مخلوف إلى أن مئات الآلاف من السوريين عادوا بفضل جهود الحكومة السورية وبالتعاون الوثيق ومساندة الأصدقاء.

وأكد مخلوف أن دمشق تعمل بشكل ممنهج ومنظم، بمختلف الاتجاهات، بهدف تأمين متطلبات المواطن السوري في بلده وتشجيع المواطنين المهجرين على العودة إلى سوريا والاستقرار فيها، من خلال "توفير البيئة الداعمة لعودة اللاجئين السوريين وتأمين استقرارهم في مدنهم وقراهم بما في ذلك المتعلق منها بالتشريعات أو بالبنية اللوجستية المطلوبة" وفق الإمكانيات المتاحة.