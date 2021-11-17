أمين عام "أوبك": انعقاد "كوب 28" في الإمارات فرصة تاريخية

قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إن اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي "كوب 28" في 2023 يمثل فرصة تاريخية لقطاع الطاقة في العالم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في خبر عن أمين عام المنظمة، مشيرة إلى قوله إن انعقاد القمة الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية في الإمارات عام 2023، يطلق مرحلة جديدة بالنسبة للطاقة النظيفة والتغير المناخي.

وجاءت تصريحات باركيندو، على هامش مشاركته في مؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك 2021"، حيث أشار إلى أن اختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث يؤكد مكانتها الرائدة ويتوافق مع طموحاتها التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وأعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الخميس الماضي، اختيار الإمارات رسميا لاستضافة الحدث العالمي عام 2023 وذلك بعد حصولها على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

يذكر أنه تم اختيار مصر لتنظيم النسخة "كوب 27" من المؤتمر العالمي، بيما تم اختتام النسخة الـ 26 في غلاسكو في بريطانيا قبل أيام.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك