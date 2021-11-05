غريتا تونبرغ: قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" فاشلة... فيديو

شنت ناشطة المناخ السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، هجوما حادا على قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، اليوم الجمعة، ووصفتها بأنها "فاشلة".

وقالت تونبرغ لآلاف المتظاهرين الشباب خلال مسيرة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، حيث تعقد القمة العالمية إنه "ليس سرا أن "كوب 26" فاشلة".

كما اعتبرت غريتا تونبرغ ذات الـ18 عاما المحادثات التي تخللت قمة "كوب 26" بأنها "احتفال طويل لمدة أسبوعين بالعمل كالمعتاد، وثرثرة لا معنى لها".

وقالت تونبرغ: "هذا لم يعد مؤتمرا للمناخ، إنه الآن مهرجان عالمي للغسيل الأخضر".

ويجتمع ممثلو ما يقرب من 200 دولة حول العالم في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" لتوضيح تفاصيل اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما بين 1.5 و2 درجة مئوية من خلال التخفيضات الشاملة للانبعاثات.

وشهد الأسبوع الأول من قمة "كوب 26" إعلانات من بعض الدول للتخلص التدريجي من استخدام الفحم، وإنهاء التمويل الأجنبي للوقود الأحفوري، لكن كانت هناك تفاصيل قليلة حول كيفية تخطيطها لإزالة الكربون الجماعي، والتي يقول العلماء إنها خطوة ضرورية.

وقالت غريتا ثونبرغ: "لا يمكنهم تجاهل الإجماع العلمي ولا يمكنهم تجاهلنا".

يشار إلى أن غريتا تونبرغ الحاصلة على لقب "ِشخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية في عام 2019 لم تتلق دعوة رسمية لحضور النسخة الـ26 من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.