عقيلة صالح يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل.

وقال عقيلة صالح في كلمة مسجلة لقناة "الحدث" إن الانتخابات الليبية المقبلة أساسية لإنهاء التدخل الأجنبي، مؤكدا الحرص على توحيد مؤسسات البلاد.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما قدم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت المفوضية أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

يتبع...