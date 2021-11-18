مفوضية الانتخابات الليبية: أحلنا بيانات 10 من المرشحين للرئاسة إلى الجهات المختصة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عن أنها قامت بإحالة بيانات وأوراق 10 من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية إلى الجهات المختصة.

وحسب بيان نشرته المفوضية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت: "باشرت المفوضية في إجراءات إحالة القائمة الأولى، من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة التي احتوت على بيانات عدد ( 10 ) مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية".

وأكد البيان أن هذه الإحالة تأتي إعمالا لـ "القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط عدة شروط على المترشح لهذا المنصب".

وعدد البيان من تلك الشروط "ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يحمل جنسية دولة أخرى غير ليبيا عند ترشحه".

وأوضح البيان أن المفوضية بهذا الإجراء تؤكد حرصها على "تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقد تقدم كل من خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وعقيلة صالح، وغيرهم بأوراق ترشحهم إلى المفوضية العليا للانتخابات التي أعلنت أن استلام الطلبات الخاصة بالترشح لا يعني قبول الترشيح، مؤكدة أن الجهات المختصة هي من ستقرر ذلك.

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