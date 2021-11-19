إعلام: تركيا تعيد احتجاز المطرب السوري عمر سليمان بعد الإفراج عنه

قال محامي ومدير أعمال المطرب السوري عمر سليمان، إن الفنان الشهير أعيد، اليوم الجمعة، إلى مركز احتجاز في جنوب شرق تركيا بعد ساعات من إطلاق سراحه رسميا في وقت سابق من اليوم.

وأخبر المحامي ريسيت تونا وكالة "فرانس برس" بأن المسؤولين المحليين في مقاطعة سانليورفا أمروا بالإفراج عن سليمان، صباح الجمعة، لكنهم يحتاجون إلى موافقة وزارة الداخلية.

وأضاف أن المحافظة قررت الإفراج عنه وقالت ذلك للعائلة، لكنها كانت بحاجة لموافقة وزارة الداخلية ولم تأت ذلك، مشيرا إلى عودة سليمان إلى مركز احتجاز في منطقة حران في سانليورفا، معربا عن أمله في الإفراج عنه صباح السبت.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال المحامي إن المغني أطلق سراحه الساعة 10 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) وإنه من المقرر عودته إلى أكاكالي في سانليورفا حيث يعيش.

واعتقل سليمان بالأساس، يوم الأربعاء، في مدينة سانليورفا جنوبي تركيا، حيث يدير مخبزا منذ مغادرته سوريا بسبب الحرب، واستجوبته الشرطة بشأن مزاعم عن علاقته بوحدات حماية الشعب، التي تقول تركيا إنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

السلطات التركية تفرج عن المغني السوري عمر سليمان بعد اعتقاله بتهمة "الدعاية الارهابية" https://t.co/pBs3rmqRD3 pic.twitter.com/CJx7HeM3Wo — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) November 19, 2021

يشن حزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته أنقرة وحلفاؤها الغربيون على القائمة السوداء، حركة تمرد ضد الدولة التركية منذ عام 1984. واتهم سليمان بارتكاب "دعاية إرهابية".

حصل سليمان على تقدير دولي لمزجه الألحان الراقصة والموسيقى الشعبية، بالتعاون مع فنانين مثل المطربة بيورك والمغني بفرقة "بلور" دامون آلبران.

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