إطلاق نار في القدس القديمة والجيش الإسرائيلي يتدخل... فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة، جراء عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن أحد "الإرهابيين" أطلق النار على إسرائيليين اثنين وأصابهما بجروح خطيرة، بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة في مدينة القدس.

החשד לפיגוע בעיר העתיקה: שניים נפצעו באורח בינוני, המחבל נורה pic.twitter.com/XBotgWdSvj — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 21, 2021

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم نجمة داوود الحمراء تقوم بمعالجة جريحين إسرائيليين أطلق عليهما النار، حيث استهدف أحد "الإرهابيين" نقطة حرس الحدود عند بوابة السلسلة في البلدة القديمة في مدينة القدس.

דיווח ראשוני: חשד לפיגוע באזור הכותל, כמה נפגעים במקוםhttps://t.co/fEgheTXxyA pic.twitter.com/5MQ2ZYtZAG — החדשות - N12 (@N12News) November 21, 2021

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة.

חשד לפיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים - שני נפגעים קשה במקום, המחבל נוטרל@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/nKG2GFwiCd — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجريح أو المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، في وقت تم قتل "الإرهابي"، والذي لم تحدد الشرطة الإسرائيلية هويته، حتى الآن.

وذكرت الإذاعة أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين انتشرا في المكان، فور الإعلان عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.