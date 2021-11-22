الخطوط الجوية العراقية: بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد كورونا للمسافرين من وإلى البلاد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مع عمل مسحة للبلعوم الأنفي (بي.سي.آر) للمسافرين من البلاد ابتداء من اليوم.

بغداد- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الشركة، حسين جليل، لوكالة "سبوتنيك": "حسب توجيه سلطة الطيران المدني في العراق للخطوط الجوية العراقية ولكل شركات الطيران العاملة في العراق، بضرورة الالتزام بدءا من اليوم، بأن يكون المسافر حاصل على بطاقة التلقيح الدولية مع فحص (بي.سي.آر) السالب قبل 72 ساعة من موعد السفر".

وأضاف جليل: "بالنسبة لنا في الخطوط الجوية العراقية طبقنا اليوم الإجراءات، وأبلغنا جميع المكاتب الداخلية والخارجية بضرورة الالتزام بالموضوع"، لافتا إلى أنه "سابقا كان المطلوب من المسافرين فقط فحص البي.سي.آر ولكن بعد قرار اليوم يجب أن يحمل المسافر البطاقة الدولية للتلقيح".

وتابع جليل أن "هذا الأمر سيطبق على المغادرين والوافدين ومع متطلبات بعض الدول"، مؤكدا أن "هذا القرار صدر من سلطة الطيران المدني بناء على توجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق".

كانت سلطة الطيران المدني في العراق قد قررت، في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، التريث باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص بي.سي.آر، الذي كان يستمر الاعتماد عليه لمدة 72 قبل السفر من وإلى البلاد.

يذكر أنه، وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فقد تجاوز إجمالي الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا المستجد في العراق منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، 2.070 مليون حالة، توفي من بينها 23 ألفا بفعل مضاعفات الإصابة.