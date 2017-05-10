"جبيل" تتألق بمهرجاناتها الدولية

أعلنت رئيسة مهرجانات جبيل الدولية، لطيفة اللقيس، برنامجها لعام 2017، الذي ينطلق في الثالث من تموز/ يوليو، مع نجم البوب العالمي شون بول، ويختتم في الرابع من آب/ أغسطس في بيروت بحفل فني للمغني البريطاني إلتون جون، وسيكرم الفنانين اللبنانيين الراحلين نصري شمس الدين، وفيلمون وهبي، ضمن عرض فني ضخم تحت عنوان "نصري وفيلمون في البال".

© Sputnik. Zahraa el Amir احتفالات متعددة بمناسبة عيد النصر على الفاشية في لبنان

قالت رئيسة المهرجانات لطيفة اللقيس لـ"سبوتنيك": "برامجنا تغطي كافة الثقافات والأعمار وكل الفنون، لدينا الموسيقى المختلطة، الجاز، البوب، الروك ولدينا البرنامج اللبناني والفرنسي".

وأكدت اللقيس "أن لكل مهرجان ميزاته بالإطار الذي يقدم فيه وبنوعية البرامج التي يقدمها ونوعية الجمهور"، وأضافت، "مهرجانات بيبلوس مميزة ولها طابع دولي، والبرنامج اللبناني هذه السنة مميز لأنه استذكار لحياة الفنان نصري شمس الدين والمؤلف فيلمون وهبي وسيحييه الفنان غسان صليبا مع الفنانة باسمة المنور وباسمة اللبنانية مع أوركسترا وحفل راقص".

وقالت: "هذه السنة نتوقع أن يكون الإقبال أفضل من السنة الماضية، فالظروف في لبنان هذه السنة جيدة جداً ونتوقع أن يكون في المهرجان جمهور لبناني ومغتربين لبنانيين بالإضافة إلى السياح العرب، والسياح الأجانب، خصوصاً أن مدينة جبيل تشهد حالياً إقبالا من قبل الأجانب".

وختمت قائلة: "نقول للسياح وللبنانيين نحن ظاهرة سياحية مهمة نحن نحاول أن نرضي الجمهور بالبرامج التي نختارها حتى يستطيعوا تمضية فرصة طويلة في جبيل، ولدينا فنادق ومطاعم ومقاهي مميزة يمكن لزائر المدينة أن يتمتع بها".

ويتضمن برنامج مهرجانات جبيل التي تم إطلاق فعالياتها برعاية وزارة الثقافة والسياحة، حفلا في الثالث من تموز/ يوليو لمغني البوب شون بول، وحفلا بعنوان "نصري وفيلمون في البال" في 16 تموز/ يوليو يحييه الفنان غسان صليبا، وفي 19 يوليو/ تموز حفلة للنجم جوليان مارلي نجل الأسطورة الجاميكي الراحل بوب مارلي، وفي 21 من تموز/ يوليو حفل المغنية الأمريكية باتي أوستن وتكريم سيدة الجاز Ella Fitzgerald ، ومليكي تشانس في 24 تموز/ يوليو.

ويقام حفل موسيقي لعازف الكمان الإسباني اللبناني الأصل آرار ماليكيان في 27 يوليو/ تموز، وفي البرنامج الفرنسي عرض لمحبي الموسيقى الفرنسية في 4 آب/ أغسطس ل م. بوكورا وتكريم لـ claude Francois.

وفي ختام مهرجان بيبلوس تنتقل الفعاليات إلى بيروت حيث يقام حفل للمغني وعازف البيانو البريطاني إلتون جون.