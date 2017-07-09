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    مهرجان المسرح المصري يبدأ الخميس...عروض مميزة وحضور مجاني

    © AP Photo/ Nariman El-Mofty
    ثقافة
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    يراهن المهرجان القومي للمسرح المصري على نجاح دورته العاشرة التي تبدأ هذا الأسبوع على عنصري العروض المميزة والحضور المجاني للجمهور إضافة إلى استحداث أقسام وجوائز جديدة.

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    © REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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    وحسب "رويترز" قال الناقد المسرحي حسن عطية رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد بالقاهرة "يبدأ المهرجان في هذه الدورة خطوة جديدة على طريق مهم.. طريق يعرض فيه أبرز ما قُدم خلال الموسم المسرحي ويختار أميز ما أنتج".

    وأضاف "اعتمدت لجنة المشاهدة التي اختارت العروض المشاركة على معيار الجودة والتميز ومعيار التناسب النوعي ليكون ممثلا لكافة أشكال المسرح في مصر".

    تقام الدورة العاشرة للمهرجان في الفترة من 13 إلى 27 يوليو تموز الجاري وتضم 30 عرضا مقسمين إلى 19 عرضا بالمسابقة الرسمية و11 عرضا بقسم (العروض المختارة) إضافة إلى عرض من دولة الإمارات ضيف الشرف.

    ويقدم المهرجان جوائز مالية للعروض والفنانين الفائزين بقيمة 340 ألف جنيه (حوالي 19 ألف دولار).

    وتحمل هذه الدورة اسم الناقدة والأكاديمية الراحلة نهاد صليحة التي توفيت في يناير كانون الثاني عن 71 عاما.

    وقال إسماعيل مختار مدير المهرجان لرويترز "معظم جمهور المهرجان من الشباب.. شباب الجامعات والمدارس وهناك إقبال كبير من الجمهور على عروض المهرجان".

    وأضاف "العروض جميعها مجانية، فكيف يفوت الجمهور المحب للمسرح هذه الفرصة؟. خلال الدورتين السابقتين جميع المسارح كانت كاملة العدد أثناء المهرجان وأحيانا أعدنا تقديم بعض العروض المتميزة".

    واستحدث المهرجان هذا العام مجموعة من الأدوات التي تساعده على جذب الجمهور منها (جائزة الجمهور) التي يصبح فيها مجموع الحاضرين هم لجنة التحكيم التي تقيم العرض.

    كما استحدث (جائزة النقاد) باعتبار النقاد الضلع الثالث المكمل لعملية الإبداع بعد الفنان والجمهور.

    واستحدث أيضا قسم (نظرة ما) الذي يسلط الضوء في كل دورة على نوع ما من أنواع المسرح. واختارت إدارة المهرجان هذا العام "مسرح الشارع" الذي سيقدم عروضه في شارع المعز بالقاهرة الفاطمية.

    ويقدم المهرجان برنامجا ثقافيا موازيا يشمل عدة ندوات فكرية وفنية تتناول موضوعات فرضت نفسها على المسرح في السنوات القليلة الماضية منها (علاقة المسرح بالجمهور) و(المسرح والقنوات الفضائية). ويكرم المهرجان في هذه الدورة خمسة أسماء من مختلف مجالات الإبداع المسرحي هم الممثلة عايدة عبد العزيز والمخرج سمير العصفوري والكاتب سمير عبد الباقي والناقد محمد شيحة واسم المخرج الراحل حسين جمعة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الثقافة, عروض مسرحية, مؤتمر صحفي, مهرجان المسرح المصري, حسن عطية, مصر
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