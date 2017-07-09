"اليونسكو" تضم مدينة إيرانية للائحة التراث العالمي

© AP Photo/ Nasser Shiyoukhi أبو الغيط يرحب بإعلان اليونسكو مدينة الخليل جزء من التراث الإنساني المعرض للخطر وبحسب بيان نشرته اليونسكو، فإن المواقع الجديدة من ألمانيا وفرنسا وإيران واليابان والدانمارك والاتحاد الروسي وبولند، وموقع أخر يمتد بين كرواتيا وإيطاليا والجبل الأسود.





وأوضح البيان أن هذه المواقع هي كاتدرائية ودير الصعود في قرية سفياجسك بالاتحاد الروسي والكهوف المزخرفة بفنون العصر الجليدي في شفاجن جورا بألمانيا وتابوتابواتيا التابعة لفرنسا والكائنة بجزيرة راياتيا في وسط المثلث البولينيزي ومنجم الرصاص والفضة والزنك في تارنوفسكي جوري ببولندا ونظام ادارة المياه الجوفية خاصته.





كما أدرجت اليونسكو على لائحتها كوجاتا وهي منطقة زراعية شبه قطبية في جرينلاند بالدنمارك والمنشأت الدفاعية لجمهورية البندقية بين القرنين السادس عشر والسابع عشر وذلك بين إيطاليا وكرواتيا والجبل الأسود وجزيرة أكنوشيما المقدسة والمواقع المرتبطة بمنطقة موناكتا باليابان ومدينة يزد التاريخية بإيران.