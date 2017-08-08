أماني السويسي تعود لقرطاج الدولي ولسيق يزلزل "الروماني"

عادت النجمة التونسية أماني السويسي إلى مسرح مهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب سبع سنوات منذ حفلها الأخير بالمهرجان في عام 2010.

افتتحت أماني سهرتها بأغنية "اللي شايف نفسه"، ثم رحبت بالجمهور قبل أن تستعرض برنامجها الغنائي لتؤدي بإحساسها العالي عددا من الأغاني من بينها "من ورايا"، "يامة يا غالي"، "قالوا زيني" "عامل حالة"، "توحشتك"، "أما براوة"، "هاي جزاتي" وغيرها من الأغاني التي أمتعت أماني السويسي جمهورها بآدائها، ونفذتها ببراعة فرقة موسيقية يقودها الفنان محمد الأسود الذي كان في أفضل حالاته.

وتستعد أماني لتصوير كليب أغنيتها "أقول أبعد" بتونس، والتي طرحتها منذ أيام باللهجة المصرية، وذلك استمرارا لحملتها في دعم السياحة التونسية، والتي بدأتها منذ فترة بتصوير أكثر من كليب بمناطق مختلفة في بلدها تونس.

الجمهور التونسي حضر بقوة حفل الفنانين أيمن لسيق وأماني السويسي في سهرتهما المشتركة بالمسرح الروماني بقرطاج، وجاء بكثافة دعما لصوتين شابين تتقاطع مسيرتهما في الكثير من التفاصيل، فقد انطلق كلاهما من برامج اكتشاف المواهب (ستار أكاديمي وسوبر ستار) وعملا بعد ذلك بإصرار لإثبات وجودهما في المشهد الغنائي، عدى أنهما يمتلكان صوتين جميلين وحضورا جذابا.

© Sputnik. Festivaldecarthage أيمن لسيق

© Sputnik. Mostafa Elkilany قرطاج...كيفية صناعة مهرجان ناجح

في النصف الأول من السهرة أطل الفنان أيمن لسيق تسبقه فرقة موسيقية مقسومة إلى عازفين على الآلات الوترية في الجانب الأيمن من المسرح، وعازفين من الجزائر على الآلات الغربية مثل الباطري والترومبيت في الجانب الأيسر منه، وخلف المسرح شاشة تعرض مشاهد مقتبسة من كليبات أيمن لسيق، وأخرى مشاهد منسجمة مع مواضيع الأغاني المقدمة.

قدم لسيق إنتاجاته الخاصة، إضافة إلى أغان من الكلاسيكات التونسية ومن التراث التونسي وأغاني جزائرية أيضا، ونجح في بسط إيقاع تصاعدي لحفله حتى أن الجمهور لم يهدأ في النصف الأخير منها فضج المسرح الروماني بقرطاج بهتافاته وتصفيقه ورقصه.

© Sputnik. Festivaldecarthage أمين لسيق في قرطاج

افتتح أيمن لسيق برنامجه الغنائي بأغنيته "صبرك علي" ثم بجديده الذي يغنيه للمرة الأولى "الله الله عليك"، ليتفاعل الجمهور بشكل مذهل مع أول إنتاج خاص له في مسيرته "يسلملي جمالك" والأغنية من كلمات وتلحين "زياد بطرس".