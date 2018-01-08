الحكومتان الأردنية والصينية توقعان اتفاقية لإقامة مركز ثقافي صيني في عمان

وقعت الحكومتان الأردنية والصينية، اليوم الاثنين، اتفاقية لإقامة مركز ثقافي صيني في العاصمة عمان.

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عمان–. وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فقد "وقعت الحكومة الأردنية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية اليوم الاثنين في وزارة الثقافة اتفاقية لإقامة مركز ثقافي صيني في عمان".

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير الثقافة الأردني نبيه شقم، وعن الجانب الصيني السفير والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الأردن بان ويفانغ، إلى تعزيز أواصر علاقات الصداقة بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون الثقافي على أساس الاحترام والثقة المتبادلة".

وبموجب الاتفاقية "يقوم الجانب الصيني بإقامة مركز ثقافي صيني في عمّان، ويقوم المركز بأداء مهامه وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامه إقامة الأنشطة الثقافية المتنوعة، والترويج للغة والثقافة والفن الصيني من خلال إقامة أنشطة تعليمية متنوعة، وإقامة المكتبات وغرف القراءة، وعرض الأفلام في مرافق المركز لتعريف الأردنيين بالثقافة واللغة الصينية".

كما يقوم المركز بالتعاون مع مؤسسات المحلية الأردنية، والمؤسسات الثقافية والفنية، والأفراد في الأردن في تنفيذ هذه الأنشطة.

يشار إلى أن الاتفاقية "جاءت استنادًا إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بهذا الخصوص بين البلدين الصديقين في أيلول 2016 في بكين".

واحتفلت الأردن والصين في ربيع العام 2017 بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.