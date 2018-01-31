فيلم سوري روسي ضخم والعرض الأول في نيويورك

أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن انطلاق العمل بالفيلم السينمائي "بالميرا" الذي سيكون إنتاجًا مشتركًا بين شركة "شغف" التي تملكها سلاف وشركة "برولاين فيلم" الروسية .

وأكدت فواخرجي في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أن التحضير للفيلم بدأ منذ أكثر من سنتين، وفي نيسان/أبريل من العام الماضي تم الاتفاق مع شركة "برولاين" بشكل رسمي في روسيا، بحضور وزير الثقافة الروسي الذي دعم المشروع، ومن ثم كانت المباحثات والنقاشات تجري على قدم وساق لتتبلور الفكرة، للوصول إلى صيغة فنية عالية للفيلم.

وكشفت أن للفيلم عدة أهداف، أولها فني بحت من خلال تقديم عمل عالمي بكل ما تعنيه الكلمة، وخاصة أننا نمتلك الطموح والحماس والقدرات والإمكانات، أما الهدف الثاني فهو إنساني غير مسيس عبر طرح قصة حقيقية جرت على أرض سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية التي تعرضت وتتعرض لها، في حين يكمن الهدف الرابع بتعزيز العلاقات السورية الروسية التاريخية والقديمة.

وأشارت إلى أن الفيلم يهدف أيضاً إلى تقديم رسالة سلام تعبر عن الشعب السوري الذي ينتمي للحياة والعلم والعمل والحضارة والثقافة.

فيلم "تدمر" (Palmayra) ، الذي يخرجه إيفان بولوتينكوف الذي صرح لمراسل "سبوتنيك"، قائلاً تدور أحداث الفيلم حول طبيب من داغستان، تتفكك حياته، عندما تهرب زوجته وبناته سرّاً، إلى سوريا، فيسارع إلى إنقاذهم من دون التفكير في العواقب.

وأكد أن الفيلم يلقى دعماً كبيراً من الحكومة الروسية ليكون عملاً سينمائياً إنسانياً ضخماً تتوافر له كل الإمكانات العالية الاحترافية للتعبير عن حقيقة ما يجري في سوريا من إرهاب، معتبراً أن هذا الشريط يقلل من فرص الإرهابيين في نشر أفكارهم ويخدم السلام.

وأشار المخرج إلى أن قصة الفيلم تعني كل إنسان في أنحاء العالم ببعدها الإنساني لأنها يمكن أن تقع في أي جزء منه، فهناك حروب وإرهاب وتفجيرات في مختلف البلدان ومن ثم فإن الحكاية تخص الجميع.

وأوضح أن الطريقة الأمثل لمواجهة التطرف والإرهاب تكمن بحب العائلة والوطن والتمسك بالقيم الإنسانية.

وأكد أن التصوير سيكون بين روسيا وتركيا في جزء من الفيلم، على حين القسم الأكبر سيكون في سورية، وستكون انطلاقة التصوير بين أواخر الربيع ومطلع الصيف من العام الجاري، مشيراً إلى أن فريق العمل من فنيين وممثلين سيكون من عدة دول لتقديم عمل فني إنساني عالمي.

وكشف أن العرض الأول للفيلم سيكون في ولاية نيويورك الأمريكية، ومن ثم في كل أنحاء العالم.