فيلم "ذا شيب أوف ووتر" يهيمن على جوائز الأوسكار 2018... وأولدمان وماكدورماند الأفضل في التمثيل

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، فجر الاثنين 5 مارس/آذار، جوائز حفلها الـ 90، والذي كان مهيمنا عليها فيلم "ذا شيب أوف ووتر" بأربع جوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج لغيليرمو ديل تورو.

© REUTERS/ LUCAS JACKSON أليسون جاني تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة

ونال الممثل البريطاني غاري أورلدمان جائزة أفضل ممثل رئيسي عن تجسيده لدور رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية وينستون تشرشل في فيلم "ذا داركست أور".

وفازت الممثلة الأمريكية فرانسس ماكدورماند بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميسوري"، بينما حاز الممثل الأمريكي سام روكويل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في نفس العمل.

وحازت الممثلة أليسون جاني على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها فيلم "آي تونيا"، والذي يتناول مسيرة بطلة التزحلق على الجليد تونيا هاردنغ.

وكانت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من نصيب "كوكو" للمخرج لي أونكريتش، كما حاز الفيلم على جائزة أفضل أغنية لفيلم، وهي "ريممبر مي".

© REUTERS/ MIKE BLAKE أوسكار 2018

وحاز الفيلم التشيلي "إيه فانتاستيك وومان" أو "امرأة رائعة" للمخرجة التشيلية سيباستيان ليليو بجائزة أفضل فيلم أجنبي، بعد منافسة مع الفيلم اللبناني "الإهانة" لزياد دويري، وفيلم "المربع" السويدي لروبن استلوند، وكذلك "في الجسد والروح" للمجري إيلديكو إيندي.

ونال فيلم "بلايد رانر 2049" أوسكار أفضل مؤثرات بصرية، وهو الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "بلايد رانر" من إنتاج 1982.

كذلك حاز فيلم "ذا دراكست أور" على جائزة أوسكار أفضل ماكياج، عن إعداد ماكياج رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل.

وفي وقت سابق من الحفل، قامت الممثلات سلمى حايك وآشلي جاد وأنابيلا سكيورا، اللائي كن من بين العديد من الفنانات المتهمات للمنتج الفني هارفي وينستين بالتحرش بهن، بعرض فيلم لدعم حركتي "مي تو" و"تايمز أب" المناهضتان للتحرش الجنسي.

كما تطرق مقدم الحفل جيمي كيمل لفضائح التحرش الجنسي التي هزت هوليوود، ولكنه لم يهاجم أفرادا بعينهم، وأكد أن تمثال الأوسكار الذي كان واقفا أماهه بأنه "أفضل رجل محبوب ومحترم في هوليوود".