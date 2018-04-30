فوكس سينما تبدأ عروضها السينمائية في الرياض

تبدأ شركة "فوكس سينما" الإماراتية، اليوم الاثنين، العروض السينمائية على أول صالات السينما التابعة لها في مجمع "الرياض بارك" في العاصمة السعودية، بعد حصولها على الرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة.

أبوظبي — سبوتنيك. وبدأت الشركة التي تعتبر أكبر مشغل لدور العرض السينمائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببيع التذاكر للجمهور عبر منصتها الإلكترونية، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

© REUTERS / HANDOUT طريقة مبتكرة لوضع حجر الأساس يستخدمها الملك سلمان

وأعلنت "فوكس سينما" في وقت سابق عن تشغيل 600 شاشة ب المملكة العربية السعودية، بقيمة ملياري ريال (نحو 533 مليون دولار أمريكي).

وكانت السعودية قد افتتحت الأربعاء قبل الماضي أول دار سينما بالبلاد، بعد إغلاق صالات العرض السينمائي في المملكة لنحو 40 عاماً، وذلك في إطار حملة لتحديث البلاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحضر حفل الافتتاح مسؤولون كبار في الحكومة السعودية وشخصيات من قطاع الترفيه في هيئة المرئي والمسموع، حيث تم عرض الفيلم الهوليوودي "بلاك بانثر" (النمر الأسود) عبر شاشة ضخمة بقاعة في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.