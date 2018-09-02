مصر تعلن كشف أثري يعود لعصور ما قبل التاريخ

كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة برئاسة، الدكتور فريدريك جيو، عن أحد أقدم القرى المعروفة حتي الآن، في منطقة الدلتا.

وأكدت البعثة الأثرية أن تاريخ القرية يرجع إلي العصر الحجري الحديث، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثرية بمنطقة تل السمارة، بمحافظة الدقهلية.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev روسيا...اكتشاف آثار أقدم من الأهرامات المصرية بألف عام

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، في بيان صحفي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، اليوم الأحد، 2 سبتمبر/أيلول 2018، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلي أن تلك المباني، والتى ترجع إلى هذا العصر، غير معروفة، من قبل فى تلك المنطقة، ولم يكشف عنها إلا فى موقع واحد فقط، وهو سايس (صا الحجر بمحافظة الغربية).

وأضاف أن البعثة قامت أيضا بأعمال الحفر في بقايا مبانى من العصر الحجرى الحديث (4200-2900ق م) فى الطبقات السفلى من التل، والذى دام الاستقرار به، حتى عصر الأسرة الثانية.

وقال فريديريك جيو أن البعثة اكتشفت العديد من صوامع التخزين، التى احتوت على كمية وفيرة من العظام الحيوانية والبقايا النباتية، كما توصلت إلي الفخار والأدوات الحجرية، والتي تأكد علي وجود مجتمعات مستقرة فى أرض الدلتا الرطبة، منذ الألف الخامسة قبل الميلاد.

وأضاف أن المعلومات التي تم الوصول إليها من خلال العمل في موقع تل السمارة، منذ عام 2015، وحتي الآن، تتيح فرصة فريدة لعلماء الآثار للتعرف علي مجتمعات ما قبل التاريخ، التى كانت تعيش فى الدلتا لآلاف السنين، قبل عصر الأسرة الأولى (فترة توحيد القطرين على يد الملك مينا وبداية التاريخ المصري)، ودراسة أسلوب المعيشة لديها.

وأكدت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري، علي أن استكمال أعمال الحفر الأثري بالمنطقة خلال الموسم القادم، وتحليل المواد العضوية المكتشفة سوف يقدم رؤية أوضح حول أول المجتمعات، التى استقرت فى الدلتا، وأصل الزراعة والفلاحة فى مصر.