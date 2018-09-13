نحو 5 ملايين شخص يزورون مهرجان " دائرة الضوء" في موسكو

صرحت رئيسة مجموعة الاتصالات "إل بي إل" الروسية، تاتيانا ليفانتيفا، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يزور 5 ملايين شخص مهرجان "دائرة الضوء" الذي يبدأ يوم 21 سبتمبر/أيلول، في موسكو.