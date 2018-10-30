فتيات فرقة "الغناء بالأيدي" يحيين حفلا ساحرا في قطر (فيديو)

أحيت المغنية الروسية زارا الحفل الأول في قطر، وخرجت إلى المسرح برفقة فرقة "الغناء بالأيدي" المؤلفة من فتيات صم وبكم.

وأدت الفنانة الروسية، الحاصلة على لقب فنانة باسم السلام "اليونسكو"، أغنية على مسرح الأوبرا في الدوحة بمناسبة عام الثقافة الروسية القطرية.

وقالت زارا لـ"سبوتنيك" "عندما تلقيت الدعوى للمشاركة في الحفل، حرصت على المشاركة".

وأضافت "قمنا بتحضير برنامج يضم لغات مختلفة، لأننا أردنا أن نظهر روسيا الكبيرة بتعدد جنسياتها. وقد دعوت أربع فتيات صم وبكم من فرقة الغناء بالأيدي إلى المجيء إلى هنا، وهن فتيات مدهشات، فقد تحدثنا معهن عدة مرات، ومشاركتهن سعادة كبيرة بالنسبة لي، لأن النور الحقيقي واللطف ينبع منهن، وهن دلالة على أن الحب يمكن التعبير عنه بإشارة واحدة".

وشجع الجمهور أداء الفتيات بالغناء عن طريق تكرار حركات أيديهن ونال الأداء إعجاب الجميع، حيث قام الجمهور باستخدام الإيماءة الأخيرة في نهاية الحفل وهي التصفيق.

وقدمت المغنية أغاني بلغات مختلفة، الروسية والفرنسية والكردية والأرمينية، كما غنت فقرة صغيرة بالعربية ووعدت أن تحفظ أغنية كاملة في الزيارة القادمة إلى قطر.