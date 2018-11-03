كلمات أغنية لإلتون جون تباع بسعر خيالي

تعرض الكلمات الأصلية لأغنية إلتون الشهيرة، يور سونغ، أي "أغنيتك"، وقد حققت نجاحا كبيرا في مزاد في نيويورك ومن المتوقع أن تباع بمئات الآلاف من الدولارات.

وكتب كلمات هذه الأغنية الرومانسية، بيرني توبين، الذي ظل يتعاون مع جون لفترة طويلة وكانت أول أغنية تحقق نجاحا ضخما له عام 1970 وما زالت إحدى أشهر أغانيه.

Bernie Taupin is selling the lyrics to his classic work with Elton John, "Your Song" https://t.co/HUzV1AtfEZ pic.twitter.com/4W96wFuGwg — billboard (@billboard) October 12, 2018

وظلت هذه الأغنية أساسية في كل حفلات جون المباشرة كما غناها أيضا على مدى سنوات عدة مغنيين، ابتداء من فرانك سيناترا وبيتولا كلارك إلى أل جارو وليدي غاغا.

وقالت دار "بونهامس" للمزادات أمس الجمعة، 2 نوفمبر/تشرين الثاني، إن كلمات الأغنية، المكتوبة بخط يد بيرني توبين وعليها توقيعه، هي "المسودة الأصلية والأولى والوحيدة" للأغنية، بحسب ما نقلته "رويترز".

وستباع هذه المسودة في مزاد نيويورك في 19 نوفمبر/تشرين الثاني ماكسين زوجة توبين الأولى. وامتنعت دار بونهامس عن إعطاء تقدير دقيق ولكنها قالت، إنها تتوقع أن تُباع كلمات الأغنية بمبلغ مؤلف من ستة أرقام.