كاسبرسكي تحدث تنبؤاتها للمدن المستقبلية "إيرث 2050"

ويعرض الموقع توقعات الخبراء والمفكرين بشأن التطورات الاجتماعية والتقنية المتوقعة والمرتقبة خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وحسب الموقع الرسمي للشركة فإن الهدف من المشروع الحاصل على عدد من الجوائز هو تحديد التحديات العالمية التي تواجه البشرية والطرق الممكنة للتصدي لها وحلها.

وأضافت الشركة إلى الموقع حديثا عدد من المساهمات الجديدة من شخصيات بارزة ذات نفوذ وتأثير بينها اللورد مارتن ريس، الفلكي الملكي للمملكة المتحدة والأستاذ في جامعة كامبريدج والرئيس السابق للجمعية الملكية، وستيفن هوفمان المستثمر ورجل الأعمال، وبيتر تاتشيل، المناضل في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن دميتري غالوف، الباحث في مجال الأمن، وأليكسي مالانوف، محلل البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي.

وكانت كاسبرسكي قد أطلقت مشروعها بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها والتي صادفت عام 2017، وبات الموقع اليوم يضم مجموعة غنية ومتنوعة من التوقعات والسيناريوهات المستقبلية وغيرها، والتي تغطي بدورها مجموعة واسعة من المواضيع.