نهر من الكتب في تورنتو (فيديو)

وحولت المجموعة واحدا من أكثر شوارع تورنتو زحاما إلى "نهر من الكتب" بعد أن أغلقته بـ10 آلاف كتاب وضعتهم على الأرض.
The river of 10,000 books. https://t.co/36HIb9pnXJ Looks a bit a like the floor around my desk. pic.twitter.com/L2SjxBZB90— Ted Gioia (@tedgioia) December 1, 2016
وقد تم جمع الكتب عبر "جيش الخلاص" وأكثر من 50 متطوعا على مدار 12 يوما، لوضعها في الشارع.
وقال الفنانون من المجموعة على موقعهم: "تحول شارع كان محجوزا للسرعة والتلوث والضوضاء، لليلة واحدة لمكان من هادىء".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)