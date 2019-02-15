افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بالعرض العماني "مدق الحناء"

بمشاركة عدد من فناني وصناع ومسؤولي المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي انطلقت، مساء الخميس، في دولة الإمارات الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.

تأسس المهرجان في 2015، ويقام كل عامين في إمارة الشارقة في شهر فبراير/ شباط، على مدى أسبوع واحد، ويقدم جوائزه في مختلف فروع فن العرض المسرحي من تمثيل وإخراج وديكور وموسيقى وأزياء وإضاءة.

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وتتنافس على جوائز الدورة الجديدة خمسة عروض مسرحية من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، بحسب "رويترز".

يرأس لجنة التحكيم المخرج المصري عصام السيد، وتضم في عضويتها الكاتبة الجزائرية ليلى بن عائشة ومصمم السينوغرافيا الإماراتي وليد الزعابي، والمخرج العراقي رياض موسى سكران والناقد المغربي محمد لعزيز.

وقدم المهرجان في الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الشارقة العرض العماني "مدق الحناء" لفرقة مسرح مزون، من تأليف الكاتب السعودي عباس الحايك وإخراج يوسف البلوشي.

وإلى جانب العروض والندوات النقدية يقيم المهرجان أربع ورش تدريبية في الكتابة والتمثيل والمكياج والسينوغرافيا، إضافة إلى ملتقى فكري بعنوان (المسرح الخليجي والموروث الشعبي).

ويستمر المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة حتى التاسع عشر من فبراير/ شباط الجاري.