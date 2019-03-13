100 فيلم في الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تحت شعار (السينما.. أن تعيش حيوات أخرى) تنطلق بعد غد الجمعة في جنوب مصر الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمشاركة أكثر من 100 فيلم من 47 دولة.

وقال سيد فؤاد رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي لاستعراض برنامج الدورة الجديدة "تقدم للمهرجان 385 فيلما من القارة الأفريقية وخارجها، تم اختيار 102 فيلم في المسابقات المختلفة".

© Sputnik . Abdallah Hmaid مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تفاصيل دورته الثامنة (صور)

وتتوزع الأفلام المشاركة على خمس مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.

ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة (ليل خارجي) للمخرج أحمد عبد الله السيد بينما يمثلها في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة (نفس الدرجة) للمخرج مينا الدفشي.

وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان الذي تنظمه منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.

وبجانب عروض الأفلام والندوات المصاحبة لها ينظم المهرجان ورشة دولية عن تطوير الأفلام التسجيلية تقدمها المخرجة والمنتجة المصرية-الفرنسية جيهان الطاهري إضافة إلى 11 ورشة محلية في مختلف التخصصات موجهة لأبناء الأقصر.

ويصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابا بعنوان "السينما التونسية الجديدة" من تأليف طارق بن شعبان أستاذ الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بجامعة قرطاج.

يكرم المهرجان هذا العام سبع شخصيات سينمائية من أفريقيا من بينها المنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة المصرية لبلبة والمخرجة فانتا ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو والمخرج محمد صالح هارون من تشاد والممثلة السودانية فائزة عمسيب.

ويستمر المهرجان حتى 21 مارس/ آذار موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.