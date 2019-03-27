الإرميتاج الروسي في قائمة المتاحف الأشهر في العالم

يقع متحف الإرميتاج في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وقد حصل على المركز التاسع ضمن قائمة أشهر مئة متحف في العالم.

وزار متحف الإرميتاج 4.2 مليون زائر خلال عام 2018، بحسب "ذي آرت نيوز بيبر".

Эрмитаж занял девятое место в мировом рейтинге посещаемости музеев!



Некоторые московские музеи вошли в топ-100 (Музеи Кремля — 18-е место, Третьяковка — 29-е место, Музей изобразительных искусств им. Пушкина — 47-е место, Музей современного искусства «Гараж» — 96-е место) pic.twitter.com/uros3xzunS — Дикий Петербург (@Wild_SPb) March 26, 2019

كما حصل متحف اللوفر الذي يقع في باريس، على المركز الأول فقد استقبل اللوفر أكثر من 10 مليون شخص، ويليه متحف الصين الوطني في بكين ومتحف متروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية ومتاحف الفاتيكان في إيطاليا ويغلق متحف تيت في لندن قائمة الخمس الأوائل.

ثم دخلت أربعة متاحف روسية أخرى موجودة في مدينة موسكو ضمن قائمة المئة، منها متاحف الكرملين (المركز 18) ومعرض تريتياكوف (29) ومتحف بوشكين (المركز 47) ومتحف الغراج للفن المعاصر (المركز 96).

ويعتبر متحف الإرميتاج الحكومي في بطرسبورغ، الذي أسس في عام 1764، أحد المتاحف الرئيسية في روسيا، ويضم مجموعة من ثلاثة ملايين عمل فني وآثار للثقافة العالمية، تتكون من اللوحات والرسومات، والمنحوتات، وأشياء من الفن التطبيقي، واكتشافات أثرية، والعملات الأثرية.