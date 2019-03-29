"اللوفر" في مقدمة المتاحف العالمية وبيونسيه تزيد من شعبيته

تصدر متحف "اللوفر" الفرنسي قائمة المتاحف الأكثر زيارة في العام الماضي، بأكثر من 10 ملايين زائر.

فبحسب تصنيف أصدره موقع "The Art Newspaper"، تصدر "اللوفر" القائمة الذي ارتفعت شعبيته بنسبة 26 في المئة، بعد تصوير المغنية الأمريكية بيونسيه وجي زي لأغنيتهم في المتحف.

© Sputnik . Irina Kalashnikova متحف اللوفر يهنئ الديوك بطريقته الخاصة

واحتل المتحف الوطني للصين والموجود في العاصمة بكين المرتبة الثانية متقدما على متحف "المتروبوليتان" في نيويورك والذي حل ثالثا، ليغلق كل من متحف "الفاتيكان" ومعرض الفنون الحديث في لندن قائمة أكثر 5 متاحف شعبية للعام المنصرم.

يذكر إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها المتحف البريطاني قائمة الخمسة الأوائل.

كما يوجد في قائمة العشر الأوائل كل من المتحف الوطني للفنون الموجود في واشنطن، بالإضافة لمتحف "الإرميتاج" الروسي الموجود في سان بطرسبورغ، ومتحف فيكتوريا وألبرت البريطاني.