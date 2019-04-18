تنبأ بموته قبل أيام... وفاة المخرج المصري سيد سعيد

توفي المخرج المصري سيد سعيد، صباح اليوم الخميس 18 أبريل/ نيسان، عن عمر يناهز 80 عاما.

وحصل سيد سعيد على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1975، وعمل مخرجا وكاتب سيناريو.

ومن أبرز أعماله تأليف مسلسل تمساح البحيرة، وإخراج فيلم القبطان للفنان محمود عبد العزيز عام 1997، كما قدم "رحلة إلى الشمس" وهو عمل مخصص للأطفال، بحسب موقع "مصراوي".

ومن أعماله السينمائية "الشاهد والقضية" عام 1975، والفيلم التسجيلي الطويل "تعظيم سلام" عام 2011، وكان له العديد من الكتب والأبحاث المهمة في السينما.

وولد المخرج سيد سعيد في 4 أبريل 1939.

وفي 13 أبريل الجاري، كتب المخرج المصري كلمات تشير إلى أنه ربما تنبأ بوفاته، قال فيها، على "فيسبوك": "في هدوء مسالم، سوف أنسحب من عالمكم المحكم، عاريا بلا كلمات، وها أنا في طريقي، مستكشفا حياة أخرى، أرشق الإشارات في صحراوات ليل بلا نوافذ، منتسبا إلى برودة ظلي، الذي ظل يلازمني، ولكنه الآن ينكرني".