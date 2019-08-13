الكشف عن 4 خطوات طبيعية لتجنب ارتفاع ضغط الدم

كشفت الخبيرة الأمريكية الأخصائية في أمراض القلب، إليزابيث كلوداس، عن أربع خطوات بسيطة للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم.

نقل موقع " أوترا دوت رو" الروسي عن الأخصائية الأمريكية في أمراض القلب، إليزابيث كلوداس، أربع خطوات بسيطة للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم، المرض الذي يعاني منه الكثيرون.

تنصح كلوداس أولاُ في البدء بمراقبة الوزن والتخلص من الوزن الزائد حيث يقلّل فقدان 9 كغ الضغط بمقدار 5-20مم زئبق، ويساعد الوزن الطبيعي على استقرار ضغط الدم، لكن يجب عدم المبالغة، والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

وتعتبر الخطوة الثانية هي الإقلاع عن شرب الكحول والتدخين، أما النقطة الثالثة في مكافحة ارتفاع ضغط الدم تتمثل في الحد من تناول الصوديوم، وللقيام بذلك لا بد من إضافة الخضار والفواكه النيئة إلى وجبة الإفطار.

وأكدت الطبيبة الأمريكية على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية واتّباع أسلوب حياة نشط، إذ تساهم الأنشطة البدنية الصغيرة مع زيادة تدريجية في مستوى الصعوبة في تقوية نظام القلب والأوعية الدموية، بحسب المصدر.

وتحدّثت دراسات سابقة عن الآثار السلبية لشرب القهوة بشكل يومي الأمر الذي يسهم في ارتفاع ضغط الدم ويؤثر سلباً على نظام القلب والأوعية الدموية.