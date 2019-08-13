بثوان يمكنها اختراقك... خبراء يكشفون أسباب الإصابة بـ"الطفيليات"

قال موقع "ميديك فوروم" إن الطفيليات يمكنها أن تخترق الجسم خلال ثوانٍ، حيث تحدث الإصابة باليرقات عند الاتصال بالحيوانات أو تناول الخضار والفواكه غير المغسولة، وتشكّل مثل هذه الحالات خطراً حقيقياً لأن الأعراض لا تظهر مباشرة على المريض.

أكّد الأطباء أن أحد أعراض الإصابة بالطفيليات هو اضطراب مفاجئ في الأمعاء مع شعور بالانتفاخ أسفل البطن، الأمر الذي يحدث بسبب التسمم الحاد، كما تؤدي الديدان إلى انخفاض مناعة الجسم مما يعرضه للحساسيات المتكررة ونزلات البرد.

ومن بين الأعراض أيضاً الطفح الجلدي والحساسية إن لم يكونا موجودين من قبل، وآلام المفاصل والعضلات والتورّم، لذلك ينصح الخبراء بزيارة الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض فجأة.

يذكر أن الأطباء الأمريكيين قاموا سابقاً بإزالة يرقتين كبيرتين من رأس سيدة تبلغ من العمر 50 عاماً بعد أن اشتكت من حركة تحت فروة رأسها وألم في الأذن والتهاب في الغدد اللمفاوية.