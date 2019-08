بثوان يمكنها اختراقك... خبراء يكشفون أسباب الإصابة بـ"الطفيليات"

قال موقع "ميديك فوروم" إن الطفيليات يمكنها أن تخترق الجسم خلال ثوانٍ، حيث تحدث الإصابة باليرقات عند الاتصال بالحيوانات أو تناول الخضار والفواكه غير المغسولة، وتشكّل مثل هذه الحالات خطراً حقيقياً لأن الأعراض لا تظهر مباشرة على المريض.

© Photo / The National University of Science and Technology MISiS/Maria Brodskaya