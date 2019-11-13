علي الحجار يفوز بجائزة السلطان القابوس التقديرية

فاز المطرب المصري، علي الحجار، اليوم الأربعاء، بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب التقديرية في دورتها الثامنة، وذلك بحسب ما أعلنت الجهات المعنية.

وأعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أن الحجار فاز بالجائزة في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون.

علي إبراهيم الحجّار

الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

الدورة الثامنة التقديرية – 2019

فرع الفنون – مجال الطرب العربي pic.twitter.com/R0Jc7p5o4X — جائزة السلطان قابوس (@sqaward) November 13, 2019

​وفي مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب، فاز الأديب باسم محمد فرات، وهو عراقي مقيم في نيوزلندا، وقد تم حجب الجائزة في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة.