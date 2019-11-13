علي الحجار يفوز بجائزة السلطان القابوس التقديرية

وأعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أن الحجار فاز بالجائزة في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون.
علي إبراهيم الحجّار— جائزة السلطان قابوس (@sqaward) November 13, 2019
الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
الدورة الثامنة التقديرية – 2019
فرع الفنون – مجال الطرب العربي pic.twitter.com/R0Jc7p5o4X
وفي مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب، فاز الأديب باسم محمد فرات، وهو عراقي مقيم في نيوزلندا، وقد تم حجب الجائزة في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة.
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