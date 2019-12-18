تعرف على أخطر الفصول بالنسبة لآلام المفاصل وخطوات الشفاء

يصاب الكثيرين بآلام المفاصل بسبب حالات صحية مختلفة، مثل التهاب المفاصل، وعادة ما يلاحظ زيادة هذه الآلام في فصل الشتاء مقارنة بغيره من الفصول.

وحسب موقع "إرم نيوز" يعتقد الخبراء أن السبب وراء زيادة آلام المفاصل في فصل الشتاء يكمن في أن الجسم خلال هذا الموسم البارد يبدأ في حفظ الحرارة أكثر، وضخ كمية أكبر من الدم إلى أعضاء الجسم، وبالتالي تصبح الأوعية جامدة أو متصلبة ، ما يسبب الألم.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن التغير في الضغط الجوي قد يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل، أو تعزيز الحالة إذا كان الشخص مصابًا بها بالفعل، بالإضافة إلى حقيقة أن الأعصاب تصبح أكثر حساسية في الطقس البارد، مما يزيد الألم.

يعتبر الدفء من أهم العوامل التي تساعد على تفادي مشكلة آلام المفاصل في فصل الشتاء، كما أن تناول الكثير من الماء يؤدي إلى ترطيب العضلات والأوعية وبالتالي تفادي مشاكل الجفاف، بالإضافة إلى أن فيتامين "د" يعد من العناصر الأساسية والضرورية لصحة الجسم، وانخفاض مستوياته يجعل الشخص أكثر حساسية للألم ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام.، ولاتعتبر الشمس هي المصدر الوحيد المزود للفيتامين، فتتنوع مصادر فيتامين "د" بين الأسماك الدهنية، مثل التونة والسلمون والماكريل، بالإضافة إلى عصير البرتقال والحليب والبيض والجبن.

بالإضافة لما ذكر، فمن المهم ممارسة التمارين الرياضية، فالرياضة تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها وتخفيف الألم، وإذا لاحظت استمرار الألم بعد اتباع تلك النصائح فعليك استشارة طبيب العظام أو المعالج الطبيعي.