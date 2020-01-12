مصر... 1200 دار نشر من 34 دولة تشارك في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

أكدت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق نجاحًا كبيرًا في يوبيله الذهبي العام الماضي، بعدما تمكن من جذب جمهور عريض، واستقطب عشرات من كبريات دور النشر.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزيرة عبد الدايم، في مؤتمر صحفي عقدته بالقاهرة اليوم الأحد، إن القائمين على المعرض عملوا على استغلال المساحات بشكل جيد لاستقطاب المزيد من دور النشر، داعية المصريين لحضور المعرض، الذي تشارك في فعالياته هذا العام 1200 دار نشر من نحو 34 دولة.

حضر المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمركز المنارة في القاهرة للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 التي تقام في الفترة من الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وحتى الرابع من فبراير/شباط المقبل، سفير السنغال بالقاهرة إيلي سايبي، ورئيس هيئة الكتاب هيثم الحاج علي، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس اتحاد الناشرين العرب.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، أن معرض القاهرة الدولي من أكبر وأقدم المعارض في المنطقة، ويحظى بجمهور من جميع الدول العربية.

وقال إن "المعرض هو الأقدم والأكبر في المنطقة، وله شعبية واسعة من الزوار العرب".

وأوضح رشاد أن العام الماضي تخوف بعض الناشرين من نقل المعرض إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، إلا أنه بعد تحقيق مبيعات عالية أصبح الإقبال أكبر على المعرض هذا العام، وهو ما ظهر واضحًا في عدد دور العرض المشاركين.

وأضاف رشاد أنه من بين 16 معرضًا أقيموا في مصر، كان معرض القاهرة الدولي للكتاب الأعلى مبيعا للكتب والأكثر استقطابًا للزوار من جميع أنحاء الدول العربية.

فيما أعرب سفير السنغال بالقاهرة، إيلي سايبي، عن سعادته لاختيار بلاده ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام في مصر، قائلا:"لنا كل الشرف كون السنغال ضيف شرف لهذا المعرض (القاهرة الدولي للكتاب)".

وأوضح أن دعوة مصر لاختيار السنغال ضيف شرف ستزيد من عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا "نحن مع مصر دائما وأبدا".

بينما أكد رئيس هيئة الكتاب المصرية، هيثم الحاج، أنه تم حل أزمة سور الأزبكية، بعدما أحجموا العام الماضي عن المشاركة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أجنحة لهم في معرض هذا العام.

وقال الحاج "تم حل مشكلة سور الأزبكية لما له من أهمية في إثراء الثقافة". وأضاف أنه تم تخصيص تطبيق يسمح بمعرفة ما يعرضه الناشرون في معرض القاهرة للكتاب.

وأعلن القائمون على المعرض استحداث جائزة أفضل كتاب في الدراسات الإفريقية، وجائزة أفضل جناح بالمعرض، فضلًا عن تصميم تطبيق جديد خاص بالمعرض يسهل على الزوار الوصول إلى ما يريدون.