افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51... صور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وتقام فعاليات المعرض بدءا من 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 4 فبراير/ شباط المقبل، تحت شعار "مصر إفريقيا... ثقافة التنوع"، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وتفقد مدبولي أجنحة المعرض، ورافقه خلال جولته، وزراء التضامن والثقافة والإنتاج الحربي والإعلام والبيئة ومحافظ القاهرة.

يشارك الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، 40 دولة، ويستضيف المعرض دولة السنغال كضيف شرف.

ويضم المعرض 808 أجنحة عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق إلكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المعرض أصبح أحد أهم الفعاليات الثقافية فى المنطقة بوجه عام، مشيدا بالتنظيم عالى المستوى، وكذا بزيادة المشاركة هذا العام من مختلف العارضين ودور النشر، وكذا المشاركة الفعالة من الدول العربية والإفريقية.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من وزيرة الثقافة حول المعرض، والتي أشارت إلى أن الدكتور جمال حمدان، اختير كشخصية المعرض هذا العام، باعتباره أحد أهم الكتاب والمؤرخين الذين ساهموا في بناء الشخصية وتشكيل الهوية المصرية، من خلال كتاباته المتعددة والمتميزة في تاريخ وجغرافيا مصر، كما تحل دولة السنغال كضيف شرف الدورة كتأكيد على أواصر الصلة بين مصر وأشقائها في أفريقيا، وتتويجاً لعام رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي.

© Photo / Cairobookfair افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51

وأضافت الوزيرة أن دور النشر تم توزيعها على ٨٠٨ أجنحة، بزيادة 86 جناحا عن الدورة الماضية، كما تحتضن الدورة الحالية 925 فعالية متنوعة ما بين ندوات ثقافية، وورش، وعروض فنية من المقرر أن يشارك في تقديمها 3502 مشارك، وتم زيادة مساحة المعرض لتصل إلى ٤٥ ألف متر مربع، بزيادة قدرها 5 آلاف متر عن الدورة الماضية.

© Photo / Cairobookfair افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51

ونوهت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى أن هذه الدورة ستشهد لأول مرة اطلاق تطبيق إلكترونى باسم "معرض القاهرة الدولي للكتاب" يساهم فى التيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر، وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها، والفعاليات المُصاحبة ومواعيدها، مضيفة أن المعرض في هذه الدورة سيتضمن جناحاً خاصاً بحلايب وشلاتين، كما سيفتح أبوابه بالمجان لذوى القدرات الخاصة وأبناء الشهداء من أسر القوات المسلحة والشرطة المصرية، وذلك تقديراً من الوطن لأصحاب الهمم، وتضحيات الأبطال في سبيل رفعة الوطن.

ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم اتاحة 100 أتوبيس لنقل زوار المعرض، بالتعاون مع هيئتي النقل العام، والسرفيس، ومحافظة القاهرة، ومواصلات مصر، من خلال 8 مسارات من الميادين العامة، بأجرة موحدة 6 جنيهات، من بينها أتوبيسات ذكية وصديقة لذوي القدرات الخاصة.